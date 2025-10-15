Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 15:16
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

    На встрече обсуждались двусторонние отношения Азербайджана и Финляндии, приоритетные направления в период председательства Финляндии в ОБСЕ, вызовы, стоящие перед организацией, текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также ситуация в регионе в постконфликтный период и мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Министры подчеркнули важность интенсификации взаимных визитов и диалога с целью расширения отношений.

    Байрамов отметил, что председательство Финляндии приходится на период, когда безопасность в Европе сталкивается с серьезными вызовами. В этих условиях подчеркнута важность гибкой адаптации ОБСЕ как многосторонней платформы к новым реалиям с условием сохранения своей актуальности и функциональности.

    Министр также проинформировал финского коллегу о ситуации в регионе, восстановительных работах на освобожденных территориях, мерах, предпринимаемых для возвращения вынужденных переселенцев, и минной угрозе.

    На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов отметил значимость исторической встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года и подписанной Совместной декларации. Еще раз было обращено внимание на необходимость дальнейших шагов в направлении подписания мирного соглашения и устранения территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении.

    Подчеркнута важность проекта "Международный маршрут Трампа во имя мира и благосостояния" (TRIPP) с точки зрения восстановления транспортных и экономических связей в регионе.

    Стороны положительно оценили решение о прекращении с 1 сентября деятельности таких институтов ОБСЕ, как Минский процесс, Специальный представитель Действующего председателя и Группа планирования высокого уровня, которые утратили свою функциональную значимость с учетом реалий постконфликтного периода.

    Министр Байрамов, говоря о препятствиях для реализации проектов сотрудничества в рамках ОБСЕ, отметил важность запуска Программы сотрудничества Азербайджана. Он подчеркнул, что развитие практического сотрудничества будет полезным, особенно в областях разминирования, оценки экологической ситуации и кибербезопасности.

    Министр также отметил значимость инициатив по экономическому и экологическому измерению ОБСЕ, заявив, что проект "Продвижение зеленых портов и связей в регионе Каспийского моря", инициированный азербайджанской стороной, успешно реализуется и уже перешел на третий этап.

    Байрамов пожелал удачи председательству Финляндии в ОБСЕ, выразив надежду, что это председательство внесет важный вклад в укрепление многостороннего диалога и сотрудничества, а также в активизацию деятельности ОБСЕ.

    Джейхун Байрамов Элина Валтонен Финляндия ОБСЕ
