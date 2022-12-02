Глава МИД Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с литовским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил повестку дня двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в Twitter.

"Рад встретиться с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в кулуарах 29-го заседания СМИД ОБСЕ, проходившего в этом году в Лодзи, Польше. Обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, подчеркнули существующие возможности для дальнейшего развития отношений. Проинформировал о постконфликтных мирных усилиях", - говорится в публикации.