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Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров

Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров Министр иностранных дел Джейхун Байрамов прокомментировал предстоящую 6 апреля в Брюсселе встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 16:41
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов прокомментировал предстоящую 6 апреля в Брюсселе встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, глава МИД заявил журналистам, что встреча 6 апреля - это очередная возможность:

"Азербайджан всегда открыт для переговоров. Считаем, что встреча 6 апреля – это очередная возможность. Азербайджанская сторона уже открыто заявляла о своей позиции. Посмотрим, как Армения отнесется, насколько они готовы предпринимать шаги по нормализации отношений", отметил Д. Байрамов.

"Я не могу сказать, что у нас есть какие то специфические ожидания от таких встреч", - добавил он. "Я могу только еще раз обозначить позицию Азербайджана – после того, как 30-летней оккупации азербайджанских земель был положен конец и после подписания трехстороннего заявления президент Азербайджана неоднократно заявлял о готовности по нормализации отношений с Арменией, и выдвинул предложение начать переговоры по подписанию мирного договора. Почти год с армянской стороны не было реального ответа по этому вопросу".

Д. Байрамов напомнил, что 21 февраля азербайджанская сторона направила армянской стороне более конкретные предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между странами. "Мы внесли очень конкретные предложения, основывающиеся на международном праве. Азербайджанская сторона сделала это открыто, СМИ написали об этом. Считаем, что этим самым мы в очередной раз продемонстрировали добрые намерения с нашей стороны", - заявил глава МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister on April 6 meeting: Azerbaijan is always open for negotiations
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycan, Ermənistan və Aİ liderlərinin gözlənilən görüşü ilə bağlı açıqlama verib

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