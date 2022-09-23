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Глава МИД Азербайджана: Надеюсь на расширение сотрудничества с Иорданией

Глава МИД Азербайджана: Надеюсь на расширение сотрудничества с Иорданией Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамб
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 07:26
Глава МИД Азербайджана: Надеюсь на расширение сотрудничества с Иорданией

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Ас-Сафади в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Дж.Байрамов.

«Рад встретиться с Айманом Аль-Сафади, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Надеюсь на расширение исключительного сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в различных сферах», - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "İordaniya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirəm"

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