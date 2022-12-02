Глава МИД Азербайджана и будущий председатель ОБСЕ обсудили сотрудничество в рамках организации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Северной Македонии Бужаром Османи сотрудничество в рамках ОБСЕ в 2023 году

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Северной Македонии Бужаром Османи сотрудничество в рамках ОБСЕ в 2023 году.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter.

"На встрече с Бужаром Османи обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией и перспективы его улучшения. Также состоялся обмен мнениями и планами относительно будущего сотрудничества между Азербайджаном и Македонией в рамках предстоящего председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году", - говорится в публикации.