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Глава МИД Азербайджана и будущий председатель ОБСЕ обсудили сотрудничество в рамках организации

Глава МИД Азербайджана и будущий председатель ОБСЕ обсудили сотрудничество в рамках организации Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Северной Македонии Бужаром Османи сотрудничество в рамках ОБСЕ в 2023 году
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 12:32
Глава МИД Азербайджана и будущий председатель ОБСЕ обсудили сотрудничество в рамках организации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Северной Македонии Бужаром Османи сотрудничество в рамках ОБСЕ в 2023 году.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter.

"На встрече с Бужаром Османи обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией и перспективы его улучшения. Также состоялся обмен мнениями и планами относительно будущего сотрудничества между Азербайджаном и Македонией в рамках предстоящего председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with his North Macedonian counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov şimali makedoniyalı həmkarı ilə görüşüb

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