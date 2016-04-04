Глава МИД Азербайджана адресовал письма министрам иностранных дел ряда государств и руководителям международных организаций

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров адресовал письма государствам-членам Минской группы ОБСЕ, а также странам СНГ, Германии в статусе действующего председателя ОБСЕ, и трем государствам-сопредседателям ОБСЕ, генеральным секретарям ООН, ИОС и НАТО, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В письме сообщается, что 2 апреля 2016 года армянская сторона, нацелившись на гражданское население, подвергла интенсивному обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана по всей линии соприкосновения войск с использованием тяжелого вооружения, в результате чего погибло несколько гражданских лиц.

В письме в качестве основной причины продолжения конфликта и эскалации напряжения указывается незаконное пребывание Вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях.

Министр заявил, что Армения должна прекратить обманывать свой народ и международную общественность, приостановить свою политику аннексии, вывести свои войска со всех азербайджанских территорий и участвовать в переговорах в конструктивной форме, соблюдать свои международные обязательства.