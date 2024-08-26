Байрамов и Фидан в Анкаре обсудят мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 27 августа совершит визит в Турцию. Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение турецкого МИД.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе однодневного визита в Турцию проведет встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудит с ним мирный процесс между Баку и Ереваном.



Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

По информации изданий, министры обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

"Также будут обсуждены события в близлежащих регионах, включая Израиль и Палестину", - говорится в информации.

14:35

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 27 августа совершит визит в Турцию.



Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого МИД.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Анкару с визитом 27 августа 2024 года. В ходе визита запланирован обмен мнениями о текущих региональных и международных событиях, а также о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией", - говорится в информации турецкого внешнеполитического ведомства.