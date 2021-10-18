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Глава МИД: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Катаром

Глава МИД: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Катаром Азербайджан заинтересован в продолжении укрепления отношений с Катаром.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 12:04
Глава МИД: Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Катаром
Джейхун Байрамов

Азербайджан заинтересован в продолжении укрепления отношений с Катаром.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

По его словам, одним из основных аспектов является экономическое сотрудничество. В ходе встречи также обсужден вопрос участия катарских компаний в восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана:

"Мы считаем важными вопрос сотрудничества в сфере экономики, в плане инвестиций. На встрече также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества и вовлечение катарских компаний в восстановление Карабаха".

В свою очередь министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что "диалог с Азербайджаном очень важен для Катара", страны активно развивают экономическое сотрудничество.

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Версия на английском языке Bayramov says Azerbaijan interested in stronger ties with Qatar
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: "Azərbaycan Qətər ilə münasibətlərin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır"

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