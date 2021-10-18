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Байрамов: Затягивание Арменией реализации трехсторонних договоренностей вредит стабильности региона

Байрамов: Затягивание Арменией реализации трехсторонних договоренностей вредит стабильности региона Затягивание Арменией процесса реализации трехсторонних договоренностей вредит стабильности и безопасности региона.
Карабах
18 октября 2021 г. 11:46
Байрамов: Затягивание Арменией реализации трехсторонних договоренностей вредит стабильности региона
Джейхун Байрамов

Затягивание Арменией процесса реализации трехсторонних договоренностей вредит стабильности и безопасности региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

"К сожалению, пока не удалось достичь конкретных результатов по вопросам, вытекающим из трехстороннего заявления. Мы пока не наблюдаем практических шагов со стороны Армении", - заявил глава МИД.

Д. Байрамов также отметил, что проинформировал катарского коллегу о разрушениях, учиненных армянской стороной на освобожденных от оккупации территориях, разрушенных объектах культуры, а также подчеркнул важность передачи Арменией полных карт минных полей азербайджанской стороне.

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