Глава МИД: Азербайджан всегда поддерживал Палестину в ее борьбе за свободу и независимость

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Палестина чувствует поддержку и солидарность азербайджанцев.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики журналистам, комментируя проведение заседания послов Государства Палестина в странах Азии.

"Важность данной конференции достаточно ясна. Она позволяет собрать всех послов в странах Азии в одном месте в одно время - и это сегодня в Баку - для обсуждения ряда вызовов, стоящих перед палестинскими властями", - заявил Р. аль-Малики.

По его словам, Баку, как место встречи, был выбран неслучайно, так как Азербайджан дружественная для Палестины страна.

"Мои отношения с Эльмаром Мамедъяровым - больше, чем отношения коллег. Мы считаем друг друга друзьями и братьям. Я чувствую поддержку и солидарность азербайджанцев в палестинском вопросе. Азербайджан всегда поддерживал Палестину в ее борьбе за свободу и независимость", - отметил палестинский министр.

По его словам, инициатива о проведении встречи послов Палестины в Баку принадлежит главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

"Мы не смогли найти более лучшего места, чем Баку. Мы не можем проводить подобные встречи в Палестине из-за ограничительных мер Израиля. Военная оккупация наших территорий со стороны израильтян не позволяет нашим официальным лицам свободно въезжать и выезжать из Палестины. Некоторые из наших послов не имеют доступа в палестинские оккупированные земли из-за ограничений. Поэтому мы искали место для встречи в дружеской атмосфере, которое находится достаточно близко к Палестине. Именно поэтому мы выбрали Баку", - добавил палестинский министр.