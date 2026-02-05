Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД: Азербайджан укрепляет позиции ключевого логистического хаба в регионе

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:22
    Глава МИД: Азербайджан укрепляет позиции ключевого логистического хаба в регионе

    Азербайджан активно развивает стратегические транспортные маршруты – Средний коридор и Зангезурский коридор, усиливая свою роль в международных цепочках поставок и региональной взаимосвязи.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью китайскому изданию Global Times.

    "Позиционируя Средний коридор и Зангезурский коридор как взаимодополняющие элементы евразийской транспортной инфраструктуры, Азербайджан стремится укрепить свою роль ключевого логистического хаба, связывающего Азию и Европу, одновременно способствуя региональной стабильности, экономическому росту и взаимовыгодному сотрудничеству с Китаем",- сказал он.

    По его словам, современная инфраструктура страны - железнодорожная сеть, порты на Каспии и свободные экономические зоны - уже играет все более значимую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности:

    "Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и стабильный транзитный партнер, способствующий устойчивости и диверсификации глобальных цепочек поставок".

    Байрамов отметил, что Азербайджан позиционирует Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) как стратегический, конкурентоспособный и безопасный маршрут, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ, далее через Турцию - в Европу.

    "В рамках инициативы "Один пояс, один путь" транспортный коридор Восток-Запад открыл новые транспортные и экономические возможности. При этом особое внимание уделяется цифровизации таможенных и транзитных процедур", - подчеркнул он.

    Министр добавил, что в 2025 году за счет инвестиций Азербайджана завершилось расширение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, и ее пропускная способность доведена до 5 млн тонн в год. Кроме того, планируется увеличение пропускной способности Международного морского торгового порта Алят с 15 до 25 млн тонн в год.

    "Средний коридор – это надежный и безопасный маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузооборота по Среднему коридору увеличился почти на 90%. Время транзита грузов по этому коридору значительно сократилось. Например, блок-поезд, прибывший в Баку из китайского города Сиань менее чем за 12 дней, наглядно демонстрирует эффективность Среднего коридора", - подчеркнул министр.

    Байрамов добавил, что достигнутые договоренности по соединению основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой будут способствовать дальнейшему расширению транзитных возможностей в рамках международных перевозок.

    По его мнению, в ближайшем будущем этот маршрут (Зангезурский коридор - ред.) станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, укрепляя мир, многостороннее партнерство и принося пользу странам региона.

    "Я уверен, что в ближайшем будущем этот коридор станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, укрепляя мир, многостороннее партнерство и принося пользу всем ближним и дальним соседям Азербайджана - на востоке, западе, севере и юге наших границ", - отметил глава МИД.

    Джейхун Байрамов Средний коридор Зангезурский коридор Азербайджан логистический хаб азербайджано-китайские отношения
    Nazir: Azərbaycan regionda mühüm logistika mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirir
    FM: Azerbaijan strengthening its position as key logistics hub in region
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считает нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей