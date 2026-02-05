Глава МИД: Азербайджан укрепляет позиции ключевого логистического хаба в регионе

Азербайджан активно развивает стратегические транспортные маршруты – Средний коридор и Зангезурский коридор, усиливая свою роль в международных цепочках поставок и региональной взаимосвязи.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью китайскому изданию Global Times.

"Позиционируя Средний коридор и Зангезурский коридор как взаимодополняющие элементы евразийской транспортной инфраструктуры, Азербайджан стремится укрепить свою роль ключевого логистического хаба, связывающего Азию и Европу, одновременно способствуя региональной стабильности, экономическому росту и взаимовыгодному сотрудничеству с Китаем",- сказал он.

По его словам, современная инфраструктура страны - железнодорожная сеть, порты на Каспии и свободные экономические зоны - уже играет все более значимую роль в обеспечении региональной взаимосвязанности:

"Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и стабильный транзитный партнер, способствующий устойчивости и диверсификации глобальных цепочек поставок".

Байрамов отметил, что Азербайджан позиционирует Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) как стратегический, конкурентоспособный и безопасный маршрут, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ, далее через Турцию - в Европу.

"В рамках инициативы "Один пояс, один путь" транспортный коридор Восток-Запад открыл новые транспортные и экономические возможности. При этом особое внимание уделяется цифровизации таможенных и транзитных процедур", - подчеркнул он.

Министр добавил, что в 2025 году за счет инвестиций Азербайджана завершилось расширение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, и ее пропускная способность доведена до 5 млн тонн в год. Кроме того, планируется увеличение пропускной способности Международного морского торгового порта Алят с 15 до 25 млн тонн в год.

"Средний коридор – это надежный и безопасный маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузооборота по Среднему коридору увеличился почти на 90%. Время транзита грузов по этому коридору значительно сократилось. Например, блок-поезд, прибывший в Баку из китайского города Сиань менее чем за 12 дней, наглядно демонстрирует эффективность Среднего коридора", - подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что достигнутые договоренности по соединению основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой будут способствовать дальнейшему расширению транзитных возможностей в рамках международных перевозок.

По его мнению, в ближайшем будущем этот маршрут (Зангезурский коридор - ред.) станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, укрепляя мир, многостороннее партнерство и принося пользу странам региона.

"Я уверен, что в ближайшем будущем этот коридор станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, укрепляя мир, многостороннее партнерство и принося пользу всем ближним и дальним соседям Азербайджана - на востоке, западе, севере и юге наших границ", - отметил глава МИД.