Nazir: Azərbaycan regionda mühüm logistika mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirir
- 05 fevral, 2026
- 13:26
Azərbaycan strateji nəqliyyat marşrutlarını - Orta Dəhlizi və Zəngəzur dəhlizini fəal şəkildə inkişaf etdirir, beynəlxalq tədarük zəncirlərində və regional qarşılıqlı əlaqədə rolunu gücləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çinin "Global Times" nəşrinə müsahibəsində bildirib.
"Azərbaycan Orta Dəhlizi və Zəngəzur dəhlizini Avrasiya nəqliyyat infrastrukturunun bir-birini tamamlayan elementləri kimi təqdim edir, Asiya və Avropanı əlaqələndirən əsas logistika mərkəzi kimi rolunu möhkəmləndirməyə, eyni zamanda, regional sabitliyə, iqtisadi inkişafa və Çinlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa kömək etməyə çalışır", - o bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, ölkənin müasir infrastrukturu - dəmir yolu şəbəkəsi, Xəzərdəki limanlar və azad iqtisadi zonalar artıq regional əlaqələrin təmin edilməsində getdikcə daha mühüm rol oynayır:
"Azərbaycan özünü qlobal təchizat zəncirlərinin davamlılığına və şaxələndirilməsinə töhfə verən etibarlı və sabit tranzit tərəfdaşı kimi göstərib".
"Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi yeni nəqliyyat və iqtisadi fürsətlər yaradıb. Eyni zamanda, gömrük və tranzit prosedurlarının rəqəmsallaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir", - o vurğulayıb.
Nazir vurğulayıb ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın investisiyaları hesabına Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun genişləndirilməsi tamamlanıb və onun buraxılış qabiliyyəti ildə 5 milyon tona çatdırılıb. Bundan başqa, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının buraxılış qabiliyyətinin ildə 15 milyondan 25 milyon tona qədər artırılması planlaşdırılır.
"Orta Dəhliz Çin və Mərkəzi Asiyanı Azərbaycan vasitəsilə Avropa ilə birləşdirən etibarlı və təhlükəsiz marşrutdur. 2022-ci ildən etibarən Orta Dəhlizlə yük dövriyyəsinin həcmi təxminən 90 % artıb. Bu dəhliz vasitəsilə yüklərin tranzit müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Məsələn, Çinin Sian şəhərindən Bakıya 12 gündən az müddətə gələn blok qatarı Orta Dəhlizin səmərəliliyini əyani şəkildə nümayiş etdirir", - deyə nazir vurğulayıb.
C.Bayramov əlavə edib ki, Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməsi ilə bağlı əldə edilən razılaşmalar beynəlxalq daşımalar çərçivəsində tranzit imkanlarının daha da genişləndirilməsinə töhfə verəcək.
Onun fikrincə, yaxın gələcəkdə bu marşrut (Zəngəzur dəhlizi - red.) Orta Dəhlizin daha bir mühüm seqmentinə çevriləcək, sülhü, çoxtərəfli tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcək və Azərbaycanın bütün yaxın və uzaq qonşularına fayda gətirəcək.