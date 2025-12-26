Глава МИД: Азербайджан в 2025 году приобрел доли в энергетических проектах за рубежом
- 26 декабря, 2025
- 15:55
Азербайджан в 2025 году за счет инвестиционных вложений приобрел доли участия в энергетических проектах в ряде стран.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, реализация Южного газового коридора на протяжении около 15 лет значительно расширила географию экспорта азербайджанских энергоресурсов.
"Если ранее Азербайджан в основном выступал как экспортер продукции, то с 2025 года страна начала приобретать доли участия в энергетических проектах в ряде государств за счет инвестиционных вложений", - отметил министр.
Он подчеркнул, что данный шаг придает новое измерение экономической и энергетической дипломатии Азербайджана.
