XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olub
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 15:44
Azərbaycan 2025-ci ildən etibarən, bir sıra ölkələrə investisiyalar yatıraraq enerji layihələrində pay sahibi olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabat zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
O qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın enerji ixracını əhəmiyyətli şəkildə genişləndirib:
"Bu ilə qədər biz bir sıra ölkələrə enerji məhsulları ixrac edirdik. 2025-ci ildən etibarən isə artıq bir çox ölkələrə investisiya yatıraraq şirkətlərdə, layihələrdə pay sahibi olduq. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və enerji diplomatiyasına yeni rəng qatır".
Son xəbərlər
16:42
Naxçıvan idmançıları 2025-ci ildə 443 medal qazanıblarFərdi
16:41
İsraildə terrorçu insanlara hücum edib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
16:41
Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDaxili siyasət
16:41
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilibMaliyyə
16:41
Ceyhun Bayramov: Hazırda 5 ölkə ilə vizanın ləğvi üçün işlər aparılırXarici siyasət
16:38
XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında anklav, eksklav məsələləri də həllini tapacaqDaxili siyasət
16:38
Nazir: Azərbaycan neftinin Ermənistana ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildiXarici siyasət
16:37
Suriyada məsciddə partlayış zamanı ölənlərin sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
16:36