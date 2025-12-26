İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olub

    Xarici siyasət
    26 dekabr, 2025
    15:44
    XİN başçısı: Azərbaycan bu ildən bir sıra ölkələrin enerji layihələrində pay sahibi olub

    Azərbaycan 2025-ci ildən etibarən, bir sıra ölkələrə investisiyalar yatıraraq enerji layihələrində pay sahibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabat zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O qeyd edib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın enerji ixracını əhəmiyyətli şəkildə genişləndirib:

    "Bu ilə qədər biz bir sıra ölkələrə enerji məhsulları ixrac edirdik. 2025-ci ildən etibarən isə artıq bir çox ölkələrə investisiya yatıraraq şirkətlərdə, layihələrdə pay sahibi olduq. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və enerji diplomatiyasına yeni rəng qatır".

    Глава МИД: Азербайджан в 2025 году приобрел доли в энергетических проектах за рубежом
    Azerbaijan expands role in energy projects through foreign investments

