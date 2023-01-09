Глава МИД Армении встретился с технической группой ЕС

Представители группы технической оценки Евросоюза (ЕС) во главе с Марчином Видрой в рамках визита в Армению встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Представители группы технической оценки Евросоюза (ЕС) во главе с Марчином Видрой в рамках визита в Армению встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в МИД страны.

Отмечается, что во встрече также участвовала глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Стороны обсудили работу миссии наблюдателей ЕС в Армении, которая завершила свою деятельность 19 декабря.

Мирзоян сообщил, что Армения готова продолжить сотрудничество с миссией наблюдателей ЕС.

Напомним, первая миссия наблюдателей ЕС прибыла в Армению 19 октября и проработала до 19 декабря. 20 декабря в Армению прибыла группа по оценке ситуации. Цель визита – подготовить "почву" для развертывания новой мониторинговой миссии в 2023 году. По предварительным данным, новая миссия может начать работу уже в январе-феврале этого года.