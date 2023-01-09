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Глава МИД Армении встретился с технической группой ЕС

Глава МИД Армении встретился с технической группой ЕС Представители группы технической оценки Евросоюза (ЕС) во главе с Марчином Видрой в рамках визита в Армению встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Внешняя политика
9 января 2023 г. 13:48
Глава МИД Армении встретился с технической группой ЕС

Представители группы технической оценки Евросоюза (ЕС) во главе с Марчином Видрой в рамках визита в Армению встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в МИД страны.

Отмечается, что во встрече также участвовала глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Стороны обсудили работу миссии наблюдателей ЕС в Армении, которая завершила свою деятельность 19 декабря.

Мирзоян сообщил, что Армения готова продолжить сотрудничество с миссией наблюдателей ЕС.

Напомним, первая миссия наблюдателей ЕС прибыла в Армению 19 октября и проработала до 19 декабря. 20 декабря в Армению прибыла группа по оценке ситуации. Цель визита – подготовить "почву" для развертывания новой мониторинговой миссии в 2023 году. По предварительным данным, новая миссия может начать работу уже в январе-феврале этого года.

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Версия на английском языке Armenian FM, EU representatives discuss deployment of new civilian mission to border
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı Aİ nümayəndələri ilə sərhəddə yeni mülki missiyanın yerləşdirilməsini müzakirə edib

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