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Глава ИВ обсудил с послом перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси

Глава ИВ обсудил с послом перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов провел встречу с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.
Внешняя политика
4 мая 2021 г. 20:37
Глава ИВ обсудил с послом перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов провел встречу с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Грузии.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси в сфере экономики, культуры, туризма, а также в гуманитарной сфере. Стороны также рассмотрели вопрос взаимной организации дней культуры в постпандемический период.

В ходе обсуждений было принято решение о побратимстве городов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросу организации совместных мероприятий посольства Грузии с ИВ.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

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