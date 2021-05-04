Глава ИВ обсудил с послом перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов провел встречу с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов провел встречу с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Грузии.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества Баку и Тбилиси в сфере экономики, культуры, туризма, а также в гуманитарной сфере. Стороны также рассмотрели вопрос взаимной организации дней культуры в постпандемический период.

В ходе обсуждений было принято решение о побратимстве городов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросу организации совместных мероприятий посольства Грузии с ИВ.