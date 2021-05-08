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Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана

Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана Украину ожидает непростой период - как пройти трансформацию и не потерять влияние профсоюзов в условиях земельной реформы
Внешняя политика
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана

Для Украины важен опыт профсоюзов Азербайджана в агросекторе.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

"Прежняя система хозяйствования в агросекторе была основана на государственной и колхозно-кооперативной собственности. Тогда профсоюзы чувствовали себя уверенно. После провозглашения независимости и разгосударствления этой собственности, агросектор стал преимущественно частной собственностью, поэтому нужно уметь наладить сотрудничество с частным инвестором и собственником. Нужно выстроить горизонтальные связи с многочисленными компаниями, которые задействованы в аграрно-промышленном комплексе. И еще важно, что у нас, в Украине происходит земельная реформа. Принят соответствующий закон. Это внесет изменения в деятельность компаний в агросекторе - появится рынок земли, из-за чего владельцы земли могут меняться через новые условия на этом рынке. В Азербайджане этого нет", - заявил Г. Осовой.

По его словам, Украину ожидает непростой период - как пройти эту трансформацию и не потерять влияние профсоюзов в условиях земельной реформы. "Происходит достаточно острая политическая борьба, в частности, в парламенте Украины, где часть депутатов категорически не воспринимают проведение земельной реформы из-за перспективы приобретения ее в собственность иностранными собственниками. Это создает нестабильность для тех, кто живет в деревне, потому что собственники могут перепродавать наделы земли. В Азербайджане, насколько мне известно, такого нет. Поэтому для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана, а также других государств, где подобные процессы уже имели место", - заявил председатель Федерации профсоюзов.

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Версия на английском языке Experience of Azerbaijan’s trade unions important for Ukraine
Версия на азербайджанском языке UHİF sədri: "Azərbaycanın həmkarlar ittifaqlarının təcrübəsi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir"

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