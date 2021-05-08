Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным

Распределение вакцин в рамках международного механизма COVAX не совсем справедливо для развивающихся стран

Распределение вакцин от COVID-19 в рамках международного механизма COVAX, по нашему мнению, не совсем справедливо для развивающихся стран.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

По его словам, более состоятельные государства решают эти вопросы в свою пользу и практически закупают все вакцины для своих граждан: "Поэтому на примере Украины могу сказать, что к нам приходят препараты небольшими дозами с различных компаний, что вызывает неуверенность наших граждан. Люди спрашивают: можно ли сочетать вакцины различных производителей, не навредит ли это организму человека? Поэтому подход к распределению вакцин в рамках программы COVAX должен быть пропорциональным - и это наша принципиальная позиция".