Глава Дагестана призвал активно сотрудничать с Азербайджаном

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в работе 53-й сессии Народного Собрания республики.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА-Дагестан, на сессии Рамазан Абдулатипов прокомментировал предложение депутата Фикрета Раджабова о строительстве дагестанской кольцевой дороги, для чего нужно проложить 27 километров дорожного участка между Тляратинским и Рутульским районами.

«Это стратегически и экономически важная дорога. У нас целый ряд районов, которые исторически очень активно сотрудничали с Грузией и Азербайджаном. Впоследствии, по известным причинам, это прекратилось. Сегодня мы закрываем себя сами, но зачем? Мы - великая держава, мы должны открываться и развивать экономические, культурные взаимосвязи с соседними государствами и живущими в них народами», - заявил Р.Абдулатипов, поручив правительству совместно с Народным Собранием Дагестана предметно заняться данной проблематикой.

По мнению Рамазана Абдулатипова, в сфере приграничного сотрудничества пока нет видимых результатов: «Здесь почти ничего не делается. Никаких совместных проектов с Азербайджаном нет, хотя Азербайджан является активно развивающейся республикой. Мы не используем наше географическое положение и соседство с пятью государствами».