Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 19:00
    Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования

    Глава правления Агентства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) Вугар Сулейманов провел серию двусторонних встреч на полях конференции по разминированию Украины в Токио.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агентства, переговоры были посвящены расширению международного взаимодействия и обмену опытом в сфере гуманитарного разминирования.

    В частности Сулейманов провел встречи с главой Женевского международного центра гуманитарного разминирования Тобиасом Привителли, исполнительным директором Регионального центра разминирования АСЕАН Ротной Бут, представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Родриге Вине, заместителем гендиректора Бюро по европейским делам МИД Японии Исикавой Масаки.

    ANAMA разминирование Токио переговоры Вугар Сулейманов
    Фото
    ANAMA sədri Tokioda ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə müzakirələr aparıb
    Фото
    ANAMA сhairman holds talks in Tokyo on expanding cooperation in mine action

    Последние новости

    19:42

    Макрон: Франция поставит Украине ракеты Aster и истребители Mirage

    Другие страны
    19:38

    В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"

    Происшествия
    19:27

    СМИ: Италия готовит 12-й пакет помощи Украине

    Другие страны
    19:20

    В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича Окрояна

    В регионе
    19:03

    США назначили посла в Йемене главой военно-гражданского центра по Газе

    Другие страны
    19:00
    Фото

    Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования

    Внешняя политика
    18:51

    Азербайджан внедрил портфельную систему поддержки микропредпринимателей

    Финансы
    18:46

    В Армении закрывают церковный телеканал

    В регионе
    18:43

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на ноябрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей