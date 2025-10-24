Глава ANAMA провел переговоры в Токио о расширении сотрудничества в сфере разминирования
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 19:00
Глава правления Агентства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) Вугар Сулейманов провел серию двусторонних встреч на полях конференции по разминированию Украины в Токио.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агентства, переговоры были посвящены расширению международного взаимодействия и обмену опытом в сфере гуманитарного разминирования.
В частности Сулейманов провел встречи с главой Женевского международного центра гуманитарного разминирования Тобиасом Привителли, исполнительным директором Регионального центра разминирования АСЕАН Ротной Бут, представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Родриге Вине, заместителем гендиректора Бюро по европейским делам МИД Японии Исикавой Масаки.
