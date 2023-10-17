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Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана

Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана Первый президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 21:11
Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана

Первый президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, установлением долгожданной исторической справедливости.

То, что это важное политическое событие произошло именно в год празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основоположника независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и 20-летия Вашей деятельности на посту Президента Азербайджанской Республики, поистине представляет большое символическое значение.

Благодаря решению самых сложных и трудных вопросов, единству слова и дела, глубокой любви к Родине, народу и его истории Вы являетесь образцовым политическим деятелем для многих современных политиков.

Да хранит Вас Всевышний и впредь, да ниспошлет Он братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса!".

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Версия на азербайджанском языке Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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