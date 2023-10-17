Первый президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, установлением долгожданной исторической справедливости.
То, что это важное политическое событие произошло именно в год празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основоположника независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и 20-летия Вашей деятельности на посту Президента Азербайджанской Республики, поистине представляет большое символическое значение.
Благодаря решению самых сложных и трудных вопросов, единству слова и дела, глубокой любви к Родине, народу и его истории Вы являетесь образцовым политическим деятелем для многих современных политиков.
Да хранит Вас Всевышний и впредь, да ниспошлет Он братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса!".