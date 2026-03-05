Германия выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Германии в Азербайджане.

"Мы решительно осуждаем удары, осуществленные сегодня в Нахчыване иранскими дронами, а также любые действия, представляющие угрозу безопасности Азербайджана. Мы выражаем солидарность с Азербайджаном и всеми, кто пострадал в результате этого инцидента. Продолжаем внимательно следить за ситуацией и дальнейшим развитием событий", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.