О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ

Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ В секретариате ТюркПА прошло заседание по случаю 8 ноября – Дня Победы.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 23:14
Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ

В секретариате ТюркПА прошло заседание по случаю 8 ноября – Дня Победы.

Как передает Report, на заседании выступил генеральный секретарь Мехмет Сюреййа Эр, поздравив народ Азербайджана в связи с этим событием.

В выступлениях отмечалось, что в результате необоснованных территориальных претензий к Азербайджану и политики этнической чистки на протяжении почти 30 лет нарушилась территориальная целостность страны. Славная азербайджанская армия освободила оккупированные территории своим беспримерным мужеством и решимостью в своей 44-дневной борьбе, и эта великая победа внесена как уникальное событие в историю современности.

При этом подчеркнуто, что тюркоязычные страны всегда побеждали в исторической борьбе за Родину.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA Baş katibi Azərbaycan xalqını təbrik edib

Экслюзивные новости

Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
Утвержден Генплан Парка высоких технологий НАНА
5 ноября 2021 г. 15:32
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян
5 ноября 2021 г. 12:13
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
Экс-вице-президент ВБ: Публикация отчета Doing business должна продолжаться
5 ноября 2021 г. 09:53
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются
4 ноября 2021 г. 10:25
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
Стало известно число восстановленных домов в Тертере
3 ноября 2021 г. 15:04
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
Узбекистан идет по пути ВИЭ, но не отказывается и от традиционной энергетики
2 ноября 2021 г. 11:45
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi