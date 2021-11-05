Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ

В секретариате ТюркПА прошло заседание по случаю 8 ноября – Дня Победы.

В секретариате ТюркПА прошло заседание по случаю 8 ноября – Дня Победы.

Как передает Report, на заседании выступил генеральный секретарь Мехмет Сюреййа Эр, поздравив народ Азербайджана в связи с этим событием.

В выступлениях отмечалось, что в результате необоснованных территориальных претензий к Азербайджану и политики этнической чистки на протяжении почти 30 лет нарушилась территориальная целостность страны. Славная азербайджанская армия освободила оккупированные территории своим беспримерным мужеством и решимостью в своей 44-дневной борьбе, и эта великая победа внесена как уникальное событие в историю современности.

При этом подчеркнуто, что тюркоязычные страны всегда побеждали в исторической борьбе за Родину.