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Генсек СВМДА: Принятые на COP29 решения найдут свое развитие в рамках организации

Генсек СВМДА: Принятые на COP29 решения найдут свое развитие в рамках организации Решения, которые будут приняты на COP29, будут продолжать развиваться в рамках СВМДА.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 09:55
Генсек СВМДА: Принятые на COP29 решения найдут свое развитие в рамках организации

Решения, которые будут приняты на COP29, продолжат развиваться в рамках СВМДА.

Как передает Report, об этом на брифинге сказал генсек СВМДА Кайрат Сарыбай.

"По предложению президента Азербайджана мы будем искать синергию между COP29 и предстоящим важным для СВМДА событием- советом министров иностранных дел организации с тем, чтобы они смогли создать синергию", сказал К. Сарыбай.

Напомним, Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.

Согласно решению, в рамках председательства в 2024 году наша страна должна принять Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).

Отметим, что впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы является создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии.

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Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş katibi: COP29-da qəbul ediləcək qərarlar təşkilat daxilində inkişaf edəcək
Версия на английском языке CICA Sec.-Gen.: Decisions taken at COP29 to find their development within organization

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