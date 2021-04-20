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Генсек СЕ предложила перейти от двухлетнего к четырехлетнему планированию бюджета

Генсек СЕ предложила перейти от двухлетнего к четырехлетнему планированию бюджета Совету Европы следует планировать свой бюджет и свою работу на четыре года вперед, а не на два, чтобы обеспечить экономическую стабильность организации
Внешняя политика
20 апреля 2021 г. 18:15
Генсек СЕ предложила перейти от двухлетнего к четырехлетнему планированию бюджета

Совету Европы следует планировать свой бюджет и свою работу на четыре года вперед, а не на два, как сейчас, чтобы обеспечить экономическую стабильность организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"До настоящего времени мы составляли бюджет на два года, на такой же срок определяли приоритеты. Я предлагаю перейти на четырехлетнее планирование. Пока это обсуждается с Комитетом министров Совета Европы, но я считаю, что такое программирование позволит стабилизировать финансирование организации", - отметила Бурич.

Вместе с тем генсек СЕ считает, что двухлетнее планирование можно сохранить до 2023 года, учитывая пожелания некоторых стран-членов. "В прошлом СЕ проходил через очень жесткий финансовый кризис и это было урегулировано за счет политики реального нулевого роста и бюджет был стабилизирован. Но мы продолжим дискуссии", - заявила она.

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