Омуралиев уверен в укреплении сотрудничества в ОТГ под председательством Азербайджана
- 03 октября, 2025
- 15:16
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что председательство Азербайджана укрепит сотрудничество стран-участниц.
Как передает Report, об этом говорится в послании генсека по случаю Дня сотрудничества тюркоязычных государств и 16-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основу организации.
Омуралиев подчеркнул, что за прошедшие 16 лет ОТГ превратилась в комплексную платформу для сотрудничества: "Мы уверены, что Азербайджан продолжит это славное дело и еще больше укрепит наше сотрудничество в предстоящий период".
Генеральный секретарь отметил, что ОТГ прошел большой путь и расширил сферы сотрудничества стран-участниц. "То, что начиналось с нескольких приоритетных направлений, постепенно расширялось и теперь охватывает почти 40 различных сфер взаимодействия. <...> C каждым годом сфера нашего сотрудничества становится все шире и глубже", - заявил он, отметив, что прогресс демонстрирует коллективную решимость воплотить общее видение в конкретные действия и превратить исторические и культурные связи в практические инструменты солидарности и прогресса.
Омуралиев также поздравил народы и правительства ОТГ, а также государств-наблюдателей по случаю даты основания организации, и выразил надежду на укрепление сотрудничества и единства.
"Отмечая этот особенный день, мы с уверенностью смотрим в будущее. Организация тюркских государств продолжает укреплять политический диалог, углублять экономические связи и развивать культурный обмен, одновременно усиливая наше общее влияние на международной арене", - подытожил генсек.
Отметим, что очередной саммит ОТГ пройдет 7 октября в Габале, на котором председательство от Кыргызстана перейдет к Азербайджану.