Омуралиев уверен в укреплении сотрудничества в ОТГ под председательством Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что председательство Азербайджана укрепит сотрудничество стран-участниц.

Как передает Report, об этом говорится в послании генсека по случаю Дня сотрудничества тюркоязычных государств и 16-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основу организации.

Омуралиев подчеркнул, что за прошедшие 16 лет ОТГ превратилась в комплексную платформу для сотрудничества: "Мы уверены, что Азербайджан продолжит это славное дело и еще больше укрепит наше сотрудничество в предстоящий период".

Генеральный секретарь отметил, что ОТГ прошел большой путь и расширил сферы сотрудничества стран-участниц. "То, что начиналось с нескольких приоритетных направлений, постепенно расширялось и теперь охватывает почти 40 различных сфер взаимодействия. <...> C каждым годом сфера нашего сотрудничества становится все шире и глубже", - заявил он, отметив, что прогресс демонстрирует коллективную решимость воплотить общее видение в конкретные действия и превратить исторические и культурные связи в практические инструменты солидарности и прогресса.

Омуралиев также поздравил народы и правительства ОТГ, а также государств-наблюдателей по случаю даты основания организации, и выразил надежду на укрепление сотрудничества и единства.

"Отмечая этот особенный день, мы с уверенностью смотрим в будущее. Организация тюркских государств продолжает укреплять политический диалог, углублять экономические связи и развивать культурный обмен, одновременно усиливая наше общее влияние на международной арене", - подытожил генсек.

Отметим, что очередной саммит ОТГ пройдет 7 октября в Габале, на котором председательство от Кыргызстана перейдет к Азербайджану.