Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Омуралиев уверен в укреплении сотрудничества в ОТГ под председательством Азербайджана

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 15:16
    Омуралиев уверен в укреплении сотрудничества в ОТГ под председательством Азербайджана

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что председательство Азербайджана укрепит сотрудничество стран-участниц.

    Как передает Report, об этом говорится в послании генсека по случаю Дня сотрудничества тюркоязычных государств и 16-й годовщины подписания Нахчыванского соглашения, заложившего основу организации.

    Омуралиев подчеркнул, что за прошедшие 16 лет ОТГ превратилась в комплексную платформу для сотрудничества: "Мы уверены, что Азербайджан продолжит это славное дело и еще больше укрепит наше сотрудничество в предстоящий период".

    Генеральный секретарь отметил, что ОТГ прошел большой путь и расширил сферы сотрудничества стран-участниц. "То, что начиналось с нескольких приоритетных направлений, постепенно расширялось и теперь охватывает почти 40 различных сфер взаимодействия. <...> C каждым годом сфера нашего сотрудничества становится все шире и глубже", - заявил он, отметив, что прогресс демонстрирует коллективную решимость воплотить общее видение в конкретные действия и превратить исторические и культурные связи в практические инструменты солидарности и прогресса.

    Омуралиев также поздравил народы и правительства ОТГ, а также государств-наблюдателей по случаю даты основания организации, и выразил надежду на укрепление сотрудничества и единства.

    "Отмечая этот особенный день, мы с уверенностью смотрим в будущее. Организация тюркских государств продолжает укреплять политический диалог, углублять экономические связи и развивать культурный обмен, одновременно усиливая наше общее влияние на международной арене", - подытожил генсек.

    Отметим, что очередной саммит ОТГ пройдет 7 октября в Габале, на котором председательство от Кыргызстана перейдет к Азербайджану.

    ОТГ Кубанычбек Омуралиев Азербайджан
    Baş katib: TDT-də Azərbaycanın sədrliyi altında əməkdaşlığın güclənəcəyinə əminik
    Omuraliev confident of strengthening co-op in OTS under Azerbaijan's chairmanship

    Последние новости

    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    16:08

    ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населения

    Инфраструктура
    16:06

    СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронами

    Другие страны
    16:06

    Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    15:56

    ЕС продлил санкции в отношении России на год

    Другие страны
    Лента новостей