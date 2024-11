Генсек ОТГ поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.

"Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ, Вооруженные силы и правительство страны с 8 Ноября - Днем Победы", - написал Омуралиев.