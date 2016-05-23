Генсек ООН призвал сократить вдвое число вынужденных переселенцев к 2030 году

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал сократить вдвое число вынужденных переселенцев к 2030 году. Как сообщает Report, П. Г Мун заявил это в ходе выступления на первом Всемирном Гуманитарном Форуме в Стамбуле.

Генсек ООН отметил, что предложил проведение этого форума 4 года назад, и сегодня уровень обеспокоенности касательно растущего числа беженцев и вынужденных переселенцев только вырос. По его словам, сегодня все больше людей вынуждены покидать свои дома.

Пан Ги Мун также поблагодарил правительство Турции за организацию саммита.

Форум продолжается выступлениями других участников форума.

Форум продлится два дня. Саммит проводится по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна при организационной поддержке Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В саммите примут участие представители 177 стран, в том числе около 60 глав государств и правительств.

На саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.