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    Генсек ООН планирует посетить Южный Кавказ в конце апреля

    Я не могу назвать точных дат, но поездка состоится вскоре после церемонии подписания в ООН Парижского соглашения по климату

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в конце апреля планирует посетить с официальным визитом Азербайджан,  Армению и Грузию. Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС источник в секретариате всемирной организации.

    "Я не могу назвать точных дат, но поездка состоится вскоре после церемонии подписания в ООН Парижского соглашения по климату (22 апреля )", - заявил источник.

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик  не подтвердил, но и не опроверг информацию о предстоящем визите.

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