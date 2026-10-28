Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности

Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности, а его председательство в Организации исламского сотрудничества в 2027 году будет способствовать дальнейшему укреплению ОИС.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, такую оценку дал генеральный секретарь ОИС Исмаил ульд Шейх Ахмед на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Гафарова поздравила гостя с избранием на пост генерального секретаря ОИС и пожелала ему успехов. Она отметила, что Азербайджан стал одной из первых стран, которые он посетил в новой должности, что свидетельствует о прочных связях между Баку и организацией.

Спикер выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества.

Стороны отметили важную роль Азербайджана в деятельности ОИС.

Исмаил ульд Шейх Ахмед поблагодарил Азербайджан за поддержку деятельности организации и успешное проведение Всемирного форума межкультурного диалога.

Генеральный секретарь подчеркнул значение проведения в Азербайджане XVI сессии Исламской конференции на высшем уровне и председательства страны в ОИС в 2027 году. Он выразил уверенность, что в период председательства Азербайджана деятельность организации еще больше укрепится.

Говоря о значении парламентской дипломатии, глава ОИС заявил, что организация всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также поздравил азербайджанский народ с предстоящим Днем Победы и высоко оценил работу, проведенную на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении исламской солидарности, продвижении межкультурного диалога и дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС.