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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:57
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности

    Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности, а его председательство в Организации исламского сотрудничества в 2027 году будет способствовать дальнейшему укреплению ОИС.

    Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, такую оценку дал генеральный секретарь ОИС Исмаил ульд Шейх Ахмед на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Гафарова поздравила гостя с избранием на пост генерального секретаря ОИС и пожелала ему успехов. Она отметила, что Азербайджан стал одной из первых стран, которые он посетил в новой должности, что свидетельствует о прочных связях между Баку и организацией.

    Спикер выразила уверенность, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества.

    Стороны отметили важную роль Азербайджана в деятельности ОИС.

    Исмаил ульд Шейх Ахмед поблагодарил Азербайджан за поддержку деятельности организации и успешное проведение Всемирного форума межкультурного диалога.

    Генеральный секретарь подчеркнул значение проведения в Азербайджане XVI сессии Исламской конференции на высшем уровне и председательства страны в ОИС в 2027 году. Он выразил уверенность, что в период председательства Азербайджана деятельность организации еще больше укрепится.

    Говоря о значении парламентской дипломатии, глава ОИС заявил, что организация всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также поздравил азербайджанский народ с предстоящим Днем Победы и высоко оценил работу, проведенную на освобожденных от оккупации территориях.

    На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении исламской солидарности, продвижении межкультурного диалога и дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС.

    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова Организация исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед VII Всемирный форум межкультурного диалога
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