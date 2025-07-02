Генсек ОЭС: Благодаря инициативе президента Ильхама Алиева впервые организован женский форум

Благодаря инициативе президента Ильхама Алиева впервые за 40 лет организован женский форум.

Благодаря инициативе президента Ильхама Алиева впервые организован женский форум в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан журналистам в кулуарах Женского форума ОЭС в Лачыне.

"Я должен поблагодарить правительство Азербайджана и Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей за организацию этого первого в истории женского форума здесь, в прекрасном городе Лачын. Честно говоря, нам (организации - ред.) потребовалось почти 40 лет, чтобы провести такой форум. За это особенно благодарен руководству Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву за его дальновидную инициативу", - подчеркнул Асад Маджид Хан.

Он отметил, что рад видеть на форуме лидеров и представителей со всего региона ОЭС, которые совместно обсуждают, как женщины могут более эффективно и активно вносить вклад в деятельность организации и достижение целей устойчивого развития, процветания и прогресса в регионе.