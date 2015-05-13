​Генеральный секретарь ГУАМ посетит Азербайджан

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ Валерий Чечелашвили посетит Азербайджан на следующей неделе, сообщили Report в пресс-службе ГУАМ.

Визит генсека связан с его участием в Третьем Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку 18-19 мая.

Основной темой мероприятия станет "Культура и устойчивое развитие в повестке дня развития после 2015". Форум пройдет под патронажем президента Азербайджана при сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Советом Европы, ИСЕСКО.