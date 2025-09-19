Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

Генпрокуроры Азербайджана Камран Алиев и Словакии Марош Жилинк подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

Согласно информации, стороны провели двусторонние переговоры и по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ обозначен как важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении правовых связей между Азербайджаном и Словакией.