Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 18:07
    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Генпрокуроры Азербайджана Камран Алиев и Словакии Марош Жилинк подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

    Согласно информации, стороны провели двусторонние переговоры и по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Документ обозначен как важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении правовых связей между Азербайджаном и Словакией.

    Словакия Азербайджан прокуратура Камран Алиев
    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Последние новости

    19:00

    ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее

    Другие страны
    18:58

    СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

    Другие страны
    18:37

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    18:35

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Другие страны
    18:24

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    Другие страны
    18:14

    Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

    Формула 1
    18:07

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    18:01

    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    18:01

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей