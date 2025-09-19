Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar
Xarici siyasət
- 19 sentyabr, 2025
- 18:27
Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və Slovakiyanın baş prokuroru Maroş Jilinka Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" hesabında yazıb.
Məlumata görə, baş prokurorlar arasında danışıqlardan sonra Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Sənədin Azərbaycan və Slovakiya arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında və hüquqi əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm addım olduğu bildirilib.
Son xəbərlər
19:02
Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
19:01
"Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıbFutbol
18:46
Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozubDigər ölkələr
18:45
KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edibDigər ölkələr
18:41
Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulubEkologiya
18:35
Foto
Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilibSosial müdafiə
18:27
Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblarXarici siyasət
18:07
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunubFormula 1
18:02