    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Xarici siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 18:27
    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və Slovakiyanın baş prokuroru Maroş Jilinka Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri Elçin Qasımov "X" hesabında yazıb.

    Məlumata görə, baş prokurorlar arasında danışıqlardan sonra Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Sənədin Azərbaycan və Slovakiya arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında və hüquqi əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm addım olduğu bildirilib.

    Azərbaycan Slovakiya Baş prokuror Memorandum
