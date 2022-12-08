Генпрокуроры Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества

Органы прокуратуры Азербайджана и России принимают активное участие в реализации договоренностей президентов Азербайджана и России по предупреждению и нейтрализации угроз региональной безопасности, играя важнейшую роль в наращивании правоохранительного со

Органы прокуратуры Азербайджана и России принимают активное участие в реализации договоренностей по предупреждению и нейтрализации угроз региональной безопасности, играя важнейшую роль в наращивании правоохранительного сотрудничества между странами.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру России, об этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в ходе встречи с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Москве.

Он также поблагодарил азербайджанского коллегу за принципиальную профессиональную позицию, готовность к наращиванию и укреплению двустороннего взаимодействия в деполитизированном ключе, а также подтвердил намерение всестороннее развивать диалог и совершенствовать межведомственные контакты.

Отмечается, что Генпрокуратура России будет наращивать антикоррупционное сотрудничество на пространстве СНГ, используя для этого площадку Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В связи с этим, он пригласил Камрана Алиева в следующем году в Россию на очередное заседание совета в качестве наблюдателя и гостя.

"Уверен, Ваш колоссальный опыт в противодействии коррупции будет востребован и полезен в рамках Совета, придаст новый импульс совместной работе и позволит выработать эффективные методики противодействия данному виду противоправной деятельности", – отметил Игорь Краснов.