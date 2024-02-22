Генпрокурор Кении посетил Агдам

Кенийская делегация во главе с генеральным прокурором страны Ренсоном Мулеле Ингонга посетила освобожденный от оккупации Агдам.

Кенийская делегация во главе с генеральным прокурором страны Ренсоном Мулеле Ингонга посетила освобожденный от оккупации Агдам.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, делегация находится с визитом в Азербайджане по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева.

Гости отметили, что продолжающиеся на освобожденных территориях масштабные работы по строительству и реконструкции произвели на них большое впечатление.

В рамках визита делегация также ознакомилась с деятельностью прокуратуры Бардинского района.