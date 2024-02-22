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Генпрокурор Кении посетил Агдам

Генпрокурор Кении посетил Агдам Кенийская делегация во главе с генеральным прокурором страны Ренсоном Мулеле Ингонга посетила освобожденный от оккупации Агдам.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 16:40
Генпрокурор Кении посетил Агдам

Кенийская делегация во главе с генеральным прокурором страны Ренсоном Мулеле Ингонга посетила освобожденный от оккупации Агдам.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, делегация находится с визитом в Азербайджане по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева.

Гости отметили, что продолжающиеся на освобожденных территориях масштабные работы по строительству и реконструкции произвели на них большое впечатление.

В рамках визита делегация также ознакомилась с деятельностью прокуратуры Бардинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeniyanın Baş prokuroru Ağdam şəhərinə səfər edib

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