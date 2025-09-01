Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 19:17
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, а также председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов находятся с визитом в Турции.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана.
В рамках визита они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его память.
