Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, а также председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов находятся с визитом в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана.

В рамках визита они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его память.