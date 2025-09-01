    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 19:17
    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, а также председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов находятся с визитом в Турции.

    Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана.

    В рамках визита они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его память.

    генпрокурор Кямран Алиев   Имран Керимов   Турция   визит  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir

    Последние новости

    19:17
    Фото

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

    Внешняя политика
    19:14

    Вюсал Халилов: Мировой финал ICPC учит инженеров фундаментальным знаниям

    ИКТ
    19:02
    Фото

    Азербайджан представлен на панельной дискуссии о роли ОТГ в зеленых инновациях в Стамбуле

    Внешняя политика
    19:01

    Китай, Иран и Россия направили совместное письмо в ООН по поводу механизма Snapback

    Другие страны
    18:53

    Азербайджанская велосипедистка заняла первое место на соревнованиях в Турции

    Индивидуальные
    18:52

    Фариз Исмаилзаде: Проведение финала конкурса ICPC в Азербайджане способствует укреплению имиджа страны

    ИКТ
    18:39

    Определились первые полуфиналисты турнира по гандболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

    Командные
    18:37

    Умер бывший чемпион Европы и соперник Мухаммеда Али боксер Джо Багнер

    Спорт
    18:36

    В Елисейском дворце подтвердили проведение заседания "коалиции решительных" в Париже

    Другие
    Лента новостей