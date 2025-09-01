    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 19:10
    Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev və Ali Məhkəmənin, eləcə də Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib. 

    Onlar səfər çərçivəsində Ankarada Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini yad ediblər.

    Генпрокурор и председатель Верховного суда Азербайджана находятся с визитом в Турции

