Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 19:10
Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev və Ali Məhkəmənin, eləcə də Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.
Onlar səfər çərçivəsində Ankarada Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, xatirəsini yad ediblər.
Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir
