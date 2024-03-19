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Генпрокурор Азербайджана встретился с председателем Следственного комитета РФ

Генпрокурор Азербайджана встретился с председателем Следственного комитета РФ 19 марта по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева делегация во главе с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным совершила рабочий визит в Азербайджан.
Внешняя политика
19 марта 2024 г. 18:28
Генпрокурор Азербайджана встретился с председателем Следственного комитета РФ

19 марта по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева делегация во главе с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным совершила рабочий визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе двусторонней встречи генпрокурор Кямран Алиев отметил, что дружеские отношения и сотрудничество между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям. Он проинформировал гостей о деятельности информационной системы "Электронная прокуратура".

Александр Бастрыкин отметил, что между следственными органами двух дружественных стран существуют тесные связи.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью.

В целях дальнейшего углубления отношений между Генпрокуратурой Азербайджана и Следственным комитетом РФ подписана Программа сотрудничества на 2024-2026 годы.

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