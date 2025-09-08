ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Сингапуре

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 14:42
    Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Сингапуре

    Делегация Азербайджана во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Сингапур для участия в 30-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

    Как сообщает Report, на мероприятии будут обсуждаться вопросы применения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности правоохранительных органов, включая возможности использования искусственного интеллекта, методы борьбы с киберпреступностью, дальнейшее укрепление сотрудничества между органами прокуратуры, реализация совместных инициатив, отвечающих новым вызовам, и другие актуальные вопросы.

    Кямран Алиев Сингапур мероприятие
    Baş prokuror beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək üçün Sinqapura gedib
    Prosecutor General attending international event in Singapore

    Последние новости

    15:34

    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    15:33

    Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями

    Внутренняя политика
    15:31

    Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:30
    Фото

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    15:24

    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:21

    В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

    Внутренняя политика
    15:17
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    15:16

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    15:11

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    Лента новостей