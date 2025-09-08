Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Сингапуре

Делегация Азербайджана во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Сингапур для участия в 30-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщает Report, на мероприятии будут обсуждаться вопросы применения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности правоохранительных органов, включая возможности использования искусственного интеллекта, методы борьбы с киберпреступностью, дальнейшее укрепление сотрудничества между органами прокуратуры, реализация совместных инициатив, отвечающих новым вызовам, и другие актуальные вопросы.