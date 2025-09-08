İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Baş prokuror beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək üçün Sinqapura gedib

    Xarici siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Baş prokuror beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək üçün Sinqapura gedib
    Kamran Əliyev

    Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 30-cu illik konfransı və ümumi yığıncağında iştirak etmək məqsədilə Sinqapura işgüzar səfərə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi o cümlədən süni intellektdən istifadə imkanları, prokurorluq orqanları arasında kiber cinayətkarlıqla mübarizə üsulları, əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi və digər aktual məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur.

    Tədbirlərdə həmçinin Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev iştirak edir.

    Sinqapur Baş prokuror Kamran Əliyev beynəlxalq tədbir
    Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Сингапуре
    Prosecutor General attending international event in Singapore

    Son xəbərlər

    15:33

    Şadlıq saraylarından havaya atılan tullantıların növbəti monitorinqləri keçirilir

    Ekologiya
    15:31

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilməyib

    Hadisə
    15:29

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"

    Futbol
    15:29

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:26

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    15:26

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    15:25

    İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulub

    Digər ölkələr
    15:23

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:21
    Foto

    Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti