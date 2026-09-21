Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН обсудили борьбу с терроризмом

Генеральная прокуратура Азербайджана и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, обсуждения состоялись в ходе встречи генерального прокурора Кямрана Алиева с руководителем Отдела по предотвращению терроризма УНП ООН Роберто Арбитрио. Стороны обсудили итоги сотрудничества и перспективы его расширения.

Алиев отметил важность визита Арбитрио в Азербайджан для участия в IV Бакинском форуме безопасности, который проходит 21–23 сентября, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.

На встрече отмечалось, что в последние годы Генеральная прокуратура и УНП ООН реализовали ряд совместных инициатив, в том числе в рамках COP29 и Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

Стороны обсудили практическое сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и связями с организованной преступностью, а также защиту критической инфраструктуры и противодействие использованию новых технологий и виртуальных активов в террористических целях.

Алиев также сообщил о координации с УНП ООН в преддверии XV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который пройдет 26 сентября – 1 октября в Абу-Даби.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.