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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН обсудили борьбу с терроризмом

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 14:53
    Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН обсудили борьбу с терроризмом

    Генеральная прокуратура Азербайджана и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, обсуждения состоялись в ходе встречи генерального прокурора Кямрана Алиева с руководителем Отдела по предотвращению терроризма УНП ООН Роберто Арбитрио. Стороны обсудили итоги сотрудничества и перспективы его расширения.

    Алиев отметил важность визита Арбитрио в Азербайджан для участия в IV Бакинском форуме безопасности, который проходит 21–23 сентября, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.

    На встрече отмечалось, что в последние годы Генеральная прокуратура и УНП ООН реализовали ряд совместных инициатив, в том числе в рамках COP29 и Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network).

    Стороны обсудили практическое сотрудничество в борьбе с терроризмом, его финансированием и связями с организованной преступностью, а также защиту критической инфраструктуры и противодействие использованию новых технологий и виртуальных активов в террористических целях.

    Алиев также сообщил о координации с УНП ООН в преддверии XV Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который пройдет 26 сентября – 1 октября в Абу-Даби.

    На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН обсудили борьбу с терроризмом
    Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН обсудили борьбу с терроризмом

    Кямран Алиев Роберто Арбитрио Борьба с терроризмом Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная прокуратура Азербайджана Абу-Даби (ОАЭ) COP29
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    Baş Prokurorluq və UNODC terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəni müzakirə edib
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    Azerbaijan's Prosecutor General's Office, UNODC mull further anti-terrorism cooperation

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