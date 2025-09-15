Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 15:07
Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик награжден орденом "Достлуг".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Салим бен Мухаммед аль-Малик награжден за заслуги в развитии успешного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИСЕСКО.
