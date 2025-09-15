Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 15:07
    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом Достлуг

    Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик награжден орденом "Достлуг".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, Салим бен Мухаммед аль-Малик награжден за заслуги в развитии успешного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИСЕСКО. 

    ИСЕСКО орден Достлуг распоряжение Ильхам Алиев
    ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

    Последние новости

    15:38

    Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структурой

    В регионе
    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    Лента новостей