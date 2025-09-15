ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib
Xarici siyasət
- 15 sentyabr, 2025
- 15:03
ICESCO-nun Baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl‑Malik "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, "Dostluq" ordeni ona Azərbaycan Respublikası ilə ICESCO arasında uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə verilir.
