Гендиректор ИСЕСКО: Азербайджан уже превратился в международную платформу

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан развивается, несмотря на наличие такой проблемы, как Нагорный Карабах. Мир должен быть справедливым, чтобы эти вопросы решались".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на VI Бакинском гуманитарном форуме сказал гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Ат-Тувейджри.

Он отметил, что оккупация территории другой страны противоречит международному праву: "Мы должны предпринимать шаги согласно принципам этих прав. Сегодня в мире много людей страдают от войн, бедности. Мы должны восстановить справедливость в мире. Бакинский форум – шаг вперед, предпринятый в этом направлении"

Гендиректор подчеркнул, что мировое сообщество должно обратить внимание на работы, связанные с установлением в мире справедливости: "Мы, люди, должны обратиться к миру и сказать, что мы братья и сестры, родня. Мир должен объединить усилия, мобилизоваться. Единство должно быть обеспечено. Мы, работая со своими партнерами, сотрудничая с международными институтами, говорим, что должны служить идеалам, которые служат человечеству. Мы должны быть семьей. В Коране, Библии, Торе отмечается единство людей. Мы не можем пользоваться в мире различными мерами по установлению справедливости.

Я обошел много мест в мире, видел, как люди живут в нищете. Мы должны стараться для будущего наших стран. Азербайджан в этом вопросе показывает пример миру. Собрав здесь представителей мира, вы пропагандируете мир. Азербайджан уже превратился в международную платформу".