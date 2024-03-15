Гендиректор IRENA: Основная задача COP29 - адаптация к реальности

Основной задачей предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является адаптация к реальности.

Основной задачей предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является адаптация к реальности.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на четвертой панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, обязательства должны быть адаптированы к современным реалиям. "COP29 действительно очень хорошая платформа. Мы должны действовать в соответствии с реалиями. С нетерпением жду результатов, которые будут достигнуты на этой конференции", - сказал он.

Ла Камера считает, что одним из главных вопросов является создание инфраструктуры: "Это особенно актуально для африканских стран. Лишь после создания необходимой инфраструктуры мы сможем предпринять соответствующие шаги в вопросе возобновляемой энергии".