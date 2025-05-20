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Гендиректор бюро: Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой

Гендиректор бюро: Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой Большая честь получить приглашение от Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) принять участие в этой чрезвычайно важной встрече в Баку.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 14:05
Гендиректор бюро: Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой

Большая честь получить приглашение от Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) принять участие в этой чрезвычайно важной встрече в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор Независимого антикоррупционного бюро Мадагаскара Габи Нестор Разакамананцоа в рамках 6-го пленарного заседания GlobE Network в Баку.

"Шестое пленарное заседание Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Управления ООН по наркотикам и преступности действительно является прекрасной возможностью для развития регионального и международного сотрудничества, чтобы сделать борьбу с коррупцией более эффективной. Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой", - отметил он.

Гендиректор бюро также выразил благодарность Азербайджану за теплый прием и гостеприимство.

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Версия на азербайджанском языке Baş direktor: Korrupsiya və onunla mübarizə ciddi qlobal problem olaraq qalır

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