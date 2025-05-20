Гендиректор бюро: Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой

Большая честь получить приглашение от Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) принять участие в этой чрезвычайно важной встрече в Баку.

Большая честь получить приглашение от Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) принять участие в этой чрезвычайно важной встрече в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор Независимого антикоррупционного бюро Мадагаскара Габи Нестор Разакамананцоа в рамках 6-го пленарного заседания GlobE Network в Баку.

"Шестое пленарное заседание Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Управления ООН по наркотикам и преступности действительно является прекрасной возможностью для развития регионального и международного сотрудничества, чтобы сделать борьбу с коррупцией более эффективной. Коррупция и борьба с ней остаются серьезной глобальной проблемой", - отметил он.

Гендиректор бюро также выразил благодарность Азербайджану за теплый прием и гостеприимство.