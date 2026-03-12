Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООН

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 18:16
    Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООН

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформировании, поскольку ряд государств-членов не соблюдают положения Устава организации.

    Как сообщает Report, об этом Гебрейесус заявил на панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, с момента создания ООН и до сегодняшнего дня было достигнуто множество соглашений, направленных на обеспечение более безопасного мира. В сфере здравоохранения удалось ликвидировать ряд заболеваний и сформировать единый фронт сотрудничества между государствами.

    "ВОЗ работала над тем, чтобы сделать мир более безопасным. Государства привержены многосторонности. Однако правила меняются, и эти изменения должны найти отражение и в деятельности ООН. Некоторые методы работы до сих пор остаются на уровне Второй мировой войны, в рамках старых правил", - заявил он.

    Он также отметил, что существуют глобальные проблемы, не имеющие границ, такие как изменение климата и пандемии.

    "Если мы не будем соблюдать правила, тогда нас могут ожидать катастрофы", - добавил он.

    ÜST-nin baş direktoru: Bəzi dövlətlər BMT nizamnaməsinə riayət etmirlər
    WHO director-general: Some states don't comply with UN Charter
