Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООН

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформировании, поскольку ряд государств-членов не соблюдают положения Устава организации.

Как сообщает Report, об этом Гебрейесус заявил на панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, с момента создания ООН и до сегодняшнего дня было достигнуто множество соглашений, направленных на обеспечение более безопасного мира. В сфере здравоохранения удалось ликвидировать ряд заболеваний и сформировать единый фронт сотрудничества между государствами.

"ВОЗ работала над тем, чтобы сделать мир более безопасным. Государства привержены многосторонности. Однако правила меняются, и эти изменения должны найти отражение и в деятельности ООН. Некоторые методы работы до сих пор остаются на уровне Второй мировой войны, в рамках старых правил", - заявил он.

Он также отметил, что существуют глобальные проблемы, не имеющие границ, такие как изменение климата и пандемии.

"Если мы не будем соблюдать правила, тогда нас могут ожидать катастрофы", - добавил он.