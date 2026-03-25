Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительны

Восстановительные работы, проводимые в Карабахе, поражают своими масштабами.

Как передает Report, об этом журналистам заявил руководитель клуба путешественников NomadMania Гарри Митсидис.

"В самом Карабахе я был три раза, и завтра поеду снова, это будет уже четвертая поездка", - сказал он.

По его словам, в ходе своей первой поездки в Карабах он стал свидетелем разрушений в регионе, однако сейчас восстановительные работы идут усиленным темпом, что весьма воодушевляет.

"По сравнению с первым визитом, когда все было в руинах, сейчас масштаб строительно-восстановительных работ очень впечатляет " , - сказал он, подчеркнув, что также был сильно впечатлен дорожной инфраструктурой и строительством аэропортов.

"Всё это говорит о том, что в Карабах вкладывается много ресурсов. В каждый свой приезд я вижу значительные изменения", - сказал Митсидис.

Говоря о предстоящем путешествии, глава группы отметил, что отправной точкой в этом путешествии станет Агдам, в рамках которого группа также посетит территорию, где возмет начало Зангезурский коридор.

"Мы направимся к точке, где должен начинаться Зангезурский коридор. Насколько я понимаю, мы будем первой иностранной группой, которая туда поедет - это весьма важно", - сказал он.

Руководитель группы также особо подчеркнул минную проблему, которая до сих пор актуальна в Карабахе. Он отметил недопустимость загрязнения минами территорий, где проживают и перемещаются мирные граждане и назвал решение этой проблемы первостепенной.

"Это серьезное препятствие для возвращения населения: невозможно жить и работать на земле, если она заминирована. Я бы сказал, что разминирование - это приоритет номер один", - сказал он, отметив, что это крайне дорогой, сложный и длительный процесс, связанный с риском для тех, кто этим занимается.