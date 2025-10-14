Гафарова и Куртулмуш посетили мавзолей Мухаммада Икбала и мечеть Бадшахи в Пакистане
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 17:12
Спикеры Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетили мавзолей духовного основоположника Пакистана, общественного и политического деятеля, философа и поэта Алламы Мухаммада Икбала.
Как сообщает Report, главы парламентов находятся в Пакистане для участия в трехсторонней встрече Азербайджана, Пакистана и Турции.
Гафарова и Куртулмуш возложили венок к мавзолею и оставили запись в памятной книге. Затем гости посетили мечеть Бадшахи. В продолжение визита делегации посетили Провинциальную ассамблею Пенджаба.
Фото
