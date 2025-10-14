Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 17:12
    Гафарова и Куртулмуш посетили мавзолей Мухаммада Икбала и мечеть Бадшахи в Пакистане

    Спикеры Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетили мавзолей духовного основоположника Пакистана, общественного и политического деятеля, философа и поэта Алламы Мухаммада Икбала.

    Как сообщает Report, главы парламентов находятся в Пакистане для участия в трехсторонней встрече Азербайджана, Пакистана и Турции.

    Гафарова и Куртулмуш возложили венок к мавзолею и оставили запись в памятной книге. Затем гости посетили мечеть Бадшахи. В продолжение визита делегации посетили Провинциальную ассамблею Пенджаба.

    Пакистан Сахиба Гафарова Нуман Куртулмуш визит
    Azərbaycan və Türkiyə spikerləri Məhəmməd İqbalın məqbərəsini ziyarət ediblər

